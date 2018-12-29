Новогодние выходные в сфере "Нұр Әлем"

Участникам ВОВ, инвалидам всех групп, детям-сиротам, многодетным матерям и детям до 6 лет вход в Сферу бесплатный.

В честь Нового года с 30 декабря по 2 января Сфера "Нұр Әлем" ждёт посетителей с 10:00 – 21:00 ч. В эти праздничные дни жители и гости столицы смогут приобрести билеты с 50% скидкой.

Посетители смогут увидеть увлекательные интерактивные установки, технологии будущего, космические изобретения и т.д.

Кроме того, "Нұр Әлем" порадует гостей новыми зрелищными экспонатами. Более двадцати экспозиций перенесены из павильона "Зона лучших практик" и Тематических павильонов, которые являются образцами современных зелёных технологий и инновационных разработок в области альтернативных источников энергии. Среди них – кинетическая скульптура "Вселенная и энергия" - удивительно яркое шоу с комбинированными эффектами, световое LED представление "Умный город", модель Solar Impulse - первого самолета, облетевшего вокруг света исключительно на солнечной энергии и т.д.

Участникам ВОВ, инвалидам всех групп, детям-сиротам, многодетным матерям и детям до 6 лет вход в Сферу бесплатный.

Напомним, что на территории выставочного комплекса ЭКСПО открыт ледовый каток. Для удобства посетителей предусмотрен прокат коньков, подземный паркинг для автовладельцев и камеры хранения. Часы работы катка – с 10:00 до 23:00 ч.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!