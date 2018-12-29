На каких улицах в Астане появятся Bus Lane в 2019 году

Это будут улицы Кунаева, Достык, Акмешит, Туркестан, продолжение Абая и Кенесары.

Внедрение специальных полос Bus Lane планируется в будущем году на шести основных улицах города, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Как сообщает Астана LRT, это будут улицы Кунаева, Достык, Акмешит, Туркестан, продолжение Абая и Кенесары.

Проект Bus Lane подразумевает специальную выделенную полосу, которая предназначена для беспрепятственного движения общественного транспорта по улицам города. На сегодняшний день реализовано 24 участка дорог протяженностью 77 км.

За счет внедрения выделенных полос сформирован транспортный каркас маршрутной сети, охватывающий до 70 процентов магистральных улиц, что позволило уменьшить время ожидания автобусов в часы пик на остановках на 24 процента. К примеру, на маршруте № 10 общая протяженность Bus Lane составляет более 40 процентов, а по проспекту Кабанбай батыра – 100 процентов. В результате внедрения Bus Lane время прохождения участка и ожидания автобусов на данном маршруте сократилось на 26 процентов.

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