Голубое топливо для Ташкента пойдет через Казахстан

Транзитные поставки будут осуществляться по магистральным газопроводам "Газли – Шымкент" и "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы".

Узбекский газ для нужд потребителей столицы Узбекистана, города Ташкента, будет поставляться через территорию Казахстана. Впервые такое соглашение подписали накануне Нового года Национальные газовые операторы Казахстана АО "КазТрансГаз" и Узбекистана АО "Узтрансгаз".

Соглашение о транзите узбекского газа через казахстанскую территорию подписано в соответствии с новым курсом глав государств, направленным на тесное экономическое и межрегиональное сотрудничество. Транзит узбекского газа по территории Казахстана позволит обеспечить энергетический баланс города Ташкент в зимний период. Через казахстанские газовые магистрали, согласно заключенному договору, будет транспортироваться до 1 млрд. кубометров узбекского газа.

Транзитные поставки будут осуществляться по магистральным газопроводам "Газли – Шымкент" и "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы". Как сообщает АО "КазТрансГаз", соглашение устанавливает справедливую ставку платы за услуги по транзиту газа через территорию Республики Казахстан при учете всех затрат и рисков, связанных с транспортировкой газа.

Взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и Узбекистана в газовой сфере достигнуто благодаря сложившимся доверительным отношениям между Главами двух государств Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева. При этом, достигнутые правительствами двух стран договоренности, придают новый импульс взаимоотношениям газовых компаний, делая их конструктивными и взаимовыгодными.

На сегодняшний день АО "КазТрансГаз" является самым крупным транзитером среднеазиатского и экспортером собственного газа. Компания имеет возможность не только увеличивать мощности, но и диверсифицировать газовые потоки в любом направлении.

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