В Кремле ответили, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Беларусью

Песков уточнил, что в рамках соглашения от 1999 года страны создают "надгосударственную структуру.

Речь о присоединении Беларуси к России не идет, договор о Союзном государстве предполагает надгосударственные преобразования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в рамках соглашения от 1999 года страны создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Беларусью.

17 декабря Дмитрий Песков сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко также исключил возможность объединения Беларуси с РФ. Представитель Кремля напомнил, что Минск является союзником Москвы "с большой буквы".

Позже Кремль развеял сомнения Лукашенко относительно потери отношений между странами статуса братских. По словам белорусского президента, до него дошла информация, о том, что новые люди в российской власти не придают прежнего значения союзу с Минском.

Источник: Lenta.ru

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