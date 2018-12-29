Более 12 миллионов госулуг онлайн получили казахстанцы в 2018 году

Количество выданных электронно-цифровых подписей за 2018 год выросло почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Казахстанцы стали активнее получать госуслуги в онлайн формате. Об этом свидетельствует статистика оказанных госуслуг госкорпорацией "Правительство для граждан" за год, передает Zakon.kz.

К примеру, через фронт-офисы госкорпорации в текущем году было оказано около 32 миллионов услуг, что на 17% меньше чем в прошлом. При этом количество самостоятельно полученных электронных услуг в секторах самообслуживания "Connection Point" выросло на 12 % и составило в этом году более 12 миллионов.

Также согласно статистике госкорпорации количество выданных электронно-цифровых подписей за 2018 год выросло почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхана Оспанова, в настоящее время из имеющейся в реестре 741 госуслуги, 454 услуги или 61% доступны в электронном формате.

"Вместе с цифровизацией услуг правительство для граждан под руководством Министерства информации и коммуникаций, совместно с холдингом "Зерде" ведет масштабную работу по повышению цифровой грамотности граждан. Так, в цифровых ЦОНах проводится обучение граждан цифровой грамотности в части получения е-услуг и лицензий, оплаты налогов и штрафов. На сегодняшний день уже 8 миллионов граждан обучились цифровым навыкам получения госуслуг. С каждым годом доля электронных услуг будет расти. По поручению главы государства 2020 году 90% всех госуслуг должны быть доступны в электронном формате", - рассказал Оспанов.

На сегодняшний день цифровые ЦОНы уже работают в 13 городах Казахстана – это Астана, Алматы, Шымкент, Костанай, Кызылорда, Кокшетау, Атырау, Павлодар,Талдыкорган, Тараз, Караганда, Усть-Каменогорск и Петропавловск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!