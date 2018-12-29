Казахстанские пограничники ранили браконьера во время задержания

В целях остановки судна было применено стрелковое оружие.

Казахстанскими пограничниками во время несения боевой службы в акватории Каспийского моря с применением оружия задержаны браконьеры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

28 декабря 2018 года во время несения боевого дежурства пограничным кораблем Регионального управления Береговой охраны ПС КНБ РК в 23 часа 45 минут в пределах территориальных вод Республики Казахстан (в 10 милях к западу от мыса Адамташ) было обнаружено и начато преследование маломерного судна типа "Байда".

В целях остановки маломерного судна в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Государственной границе РК" было применено стрелковое оружие.

В ходе применения оружия один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь.

В 00 часов 10 минут 29 декабря 2018 года маломерное судно было задержано. На борту судна обнаружено четыре человека, со слов, граждане Азербайджанской Республики. А также 40 экземпляров рыб осетровых пород, 10 ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации.

По факту умышленного незаконного пересечения Государственной границы Республики Казахстан возбуждено уголовное дело.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!