Казахстанские школьники завоевали 37 медалей на соревнованиях в Малайзии

От Казахстана поехало 62 ребенка со всех регионов страны.

В Астане поздравили детей-чемпионов XXIII Всемирных соревнований по ментальной арифметике, которые прошли в столице Малайзии - Куала-Лумпуре, сообщает BNews.kz.

В Чемпионате приняли участие около 5000 "детей- калькуляторов" из 80 стран мира. От Казахстана поехало 62 ребенка со всех регионов страны и завоевали 1 золотую, 12 серебряных, 24 бронзовых медали.

Таким набором сможет похвастаться далеко не каждая спортивная федерация страны, отмечают представители Международной Академии UCMAS.

"На ментальную арифметику дети ходят не только для того, чтобы считать в уме, но и развить свои интеллектуальные способности: мышление, память, внимательность. В Академию детей берут от 4-х до 14 лет. Наши ученики быстро усваивают любой школьный материал, даже стихотворения не учат, а читают и запоминают", - руководитель проекта UCMAS в Казахстане Сауле Сырланова.

Сложность примеров ментальной арифметики зависит от уровня ребенка. Так, например, на старшем уровне дети ментально вычисляют квадратные корни, проценты, дроби, дробное сложение и умножение. Их норматив – тратить на вычисление одной цифры 1 секунду.

В этом году ученики Международной Академии UCMAS в очередной раз (4-й) доказали – казахстанцы знают, что такое ментальная арифметика, и активно развиваются в этом направлении.

Отметим, что академия ментальной арифметики также обучает детей с нарушениями слуха и зрения при поддержке Общественного Фонда "Асыл Бала" в рамках проекта "Интеллектуальный марафон "дорога к знаниям".

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