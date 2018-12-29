Россия запретила ввоз некоторых украинских товаров

Это стало очередным витком в санкционной "войне" между Москвой и Киевом.

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию, сообщает РИА Новости.

"Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — говорится в сообщении премьер-министра РФ в Twitter.

Под запрет попал ряд продовольственных товаров: сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.

Также список расширили за счет ряда промышленных товаров. Среди них гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти, провода и кабели, тракторы, прицепы, а также средства женской гигиены.

Это стало очередным витком в санкционной "войне" между Москвой и Киевом.

Так, Украина ввела антироссийские санкции в сентябре 2015 года, а затем несколько раз продлевала и расширяла их.

В ответ на это 1 ноября Россия ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

В среду, 26 декабря, Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России. Они коснулись российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур.

За день до этого Медведев расширил список украинских физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. Они распространились на украинские финансовые, электроэнергетические, государственные компании, а также на многих политиков, среди которых более 200 депутатов Рады.

В Москве не раз заявляли, что могут отменить свой запрет в случае снятия ограничений Киевом.

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