В Алматы появилась улица имени первого президента Узбекистана

Работа по переименованию улиц началась в начале 2018 года, в связи с многочисленными жалобами жителей на неудобства. Безымянные улицы и улицы-двойники негативно сказывались на горожанах.

В ходе внеочередной XXXIV сессии маслихата города Алматы VI-го созыва было одобрено переименование еще 185 улиц. Так, в самом крупном мегаполисе РК появилась улица имени первого президента Республики Узбекистан – Ислама Каримова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Из 183-х переименованных улиц 20-ти присвоены имена таких выдающихся личностей, как Керей-Жәнібек ханам, Тәуке хана, Есім хана, Әбіш Кекілбайұлы, Поль Гурдэ, Шамғон Қажығалиев, Фарида Шәріпова, Жаяу Мұса, Василий Бартольд и др. Остальным 163-м улицам присвоены историко-географические и национально-позновательные наименования, такие как Жеті жарғы, Ата толғауы, Ақжайнақ, Тайбурыл, Әлқисса, Арлан, Ақбозат и др.

Переименованные улицы расположены в Ауэзовском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Турксибском районах. Кроме того, новые названия появились также за счет удиления двух проспектов: Сүйінбая (Красногвардейский тракт) и Райымбека (улица Ташкентская). Данная мера позволила окончательно решить проблему повторяющихся улиц в присоединенных районах.

Работа по переименованию улиц началась в начале 2018 года, в связи с многочисленными жалобами жителей на неудобства. Безымянные улицы и улицы-двойники негативно сказывались на горожанах. Трудности возникали при вызове скорой или пожарной службы, полиции и др.

В Алматы около 2,5 тысячи улиц. Напомним, что 349 из них имели одинаковые названия. С учетом новых присоединенных территорий в городе было 12 улиц им. Абая, 3 улицы им. М.Ауэзова, 13 улиц им. Ж.Жабаева, 6 улиц им. С.Курмангазы, 5 улиц им. Толе би, 3 улицы им. Казыбек би, 3 улицы им. Айтеке би, 8 улиц им. Райымбек батыра, 4 улицы им. Наурызбай батыра, 8 улиц им. Карасай батыра, 4 улицы им. А.Байтурсынова, 5 улиц им. С.Сейфуллина, 6 улиц им. А.Молдагуловой, 6 улиц им. М.Маметовой и др.

Подчеркнем, что специальных процедур, создающих неудобство горожанам, проходить не требуется. При изменении в базе названия улицы госорганом все необходимые справки можно получить либо через портал электронного правительства при использовании ЭЦП, либо в отделении ЦОНа в течение нескольких минут.

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