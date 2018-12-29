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Россия и Турция договорились по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением.

Фото : Открытые источники29 декабря 2018, 19:34

Россия и Турция достигли понимания о координации между военными представителями "на земле" в Сирии после вывода войск США, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров между Россией и Турцией на высоком уровне, сообщает РИА Новости.

"Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных", - сказал он.

"Было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции "на земле" будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии", - добавил Лавров

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