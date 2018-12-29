Товарооборот между Казахстаном и Индией за 2018 год превысил $1 млрд

Приоритетными сферами программ сотрудничества стали такие направления, как текстильная промышленность и информационные технологии.

Индия придает Казахстану большое значение во внешней политике. Такое мнение сегодня высказывают многие международные эксперты, сообщает Хабар24.

Развитие двусторонних отношений, взаимовыгодного и равноправного партнерства, оказание содействия связям в политической, торгово-экономической, а также гуманитарной сферах – вот, пожалуй, одни из основных задач дипломатов. Приоритетными сферами программ сотрудничества стали такие направления, как текстильная промышленность и информационные технологии.

Кроме этого, работают наши страны сообща и в сфере атомной энергетики. А товарооборот между Казахстаном и Индией за 2018 год превысил 1 миллиард долларов.

- Рынок, где живет одна шестая человечества, – 1 миллиард 300 миллионов человек. Поэтому, конечно, для нас это очень важный рынок. Мы можем сюда поставлять наши товары и поставляем. Практически 80 процентов нашего товарооборота – это наш экспорт в Индию. Также мы в дальнейшем можем и закупать товары в Индии, которые мы покупаем в других странах. Это, например, индийский чай, все знают о нем. Это и специи, это текстиль, это и мрамор, это и оборудование, которое производит сегодня Индия, - говорит Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Индии и ДСР Шри-Ланка Булат Сарсенбаев.

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