Абдумалик и Садуакасова вошли в десятку лучших на ЧМ по быстрым шахматам
В Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по молниеносным шахматам.
Фото : Открытые источники29 декабря 2018, 20:46
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид). По его итогам казахстанкам Жансае Абдумалик и Динаре Садуакасовой удалось войти в ТОП-10, сообщает СИА "SPORTINFORM" со ссылкой на НОК Казахстана.
Абдумалик набрала 8,5 очка из 12 возможных. Это позволило ей занять 6 место. В свою очередь, актив Садуакасовой состоял из 8 очков. Такого результата хватило, чтобы расположиться на 10 месте.
Добавим, что сегодня, 29 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат мира по молниеносным шахматам (блиц). Он пройдет в течение двух дней.
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