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В новогодние праздники изменится расписание движения столичных автобусов

На линию выйдут более 48 дополнительных автобусов.

Фото : astana.gov.kz29 декабря 2018, 21:01

В праздничные дни будет усилена работа популярных городских маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"В новогодние праздники казахстанцы будут отдыхать четыре дня. Чтобы жителям столицы было комфортно добираться до рынков и мест развлечений, более 13 маршрутов городского общественного транспорта будут работать в усиленном режиме, количество автобусов будет увеличено. При этом интервал движения сократится на данных маршрутах с 13 до 9 минут", – говорится в сообщении компании.

С сокращенным интервалом будут курсировать автобусы следующих городских маршрутов: №2, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 33, 37, 39, 40, 51, 71. На линию выйдут более 48 дополнительных автобусов.


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