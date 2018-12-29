Как в 2018-м году в Казахстане изменилась цена на топливо

Вопреки сложившимся традициям, в 2018 году АИ-92 не подорожал, а подешевел. Чего нельзя сказать о дизеле...

Уходящий год запомнился очередным отказом от строительства четвертого НПЗ, а стоимость дизельного топлива серьезно обогнала цены на самый ходовой бензин АИ-92, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

В 2018 году с бензином творились интересные вещи. Так, в начале января пять крупнейших сетей АЗС страны торговли 92-м по 157–162 тенге за литр. С начала года и до апреля стоимость этого вида топлива по чуть-чуть росла, пока не достигла 163 тенге. А затем начала свое падение. В конце декабря заправиться можно было по 155-156 тенге. Для сравнения: за 12 месяцев 2017 года средняя цена 92-го в Казахстане выросла со 135.8 до 158.8 тенге, или почти на 17 %.

Динамика изменения средних цен на бензин в Казахстане с января по декабрь 2018 года

Если для владельцев бензиновых машин год в плане цен на топливо сложился весьма неплохо, то вот обладателям дизелей не позавидуешь. В минувшем январе за один литр тяжелого топлива отдавали от 155 до 160 тенге. Начиная с февраля цифры поползли вверх. Ценники на АЗС менялись практически каждый месяц. В начале весны средняя цена составляла 160.6 тенге, а к ее концу уже 171.4 тенге. Осенью цена преодолела психологическую отметку: дизель стал дороже бензина АИ-98.

В ноябре в Казахстане снизились акцизы на ДТ, которые были одной из причин подорожания. По мнению чиновников из Минэнерго, после этого стоимость топлива должна была пойти вниз, но этого не случилось. Как в ноябре, так и в декабре дизель отпускают по 191–194 тенге.

За 12 месяцев 2018 года средняя стоимость АИ-92 снизилась со 158.8 до 155.8 тенге, то есть бензин подешевел на три тенге. У дизельного топлива разница больше, и совсем в другую сторону — плюс 35.4 тенге. В январе цена была равна 157.4, а к концу декабря уже 192.8 тенге.

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