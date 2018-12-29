Автобус сбил девушку на остановке в Караганде

Уголовное дело на водителя заводить не будут.

Водитель общественного транспорта совершил наезд на 25-летнюю карагандинку, которая в этот момент находилась на автобусной остановке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал eKaraganda.

- 29 декабря в районе торгового дома "Умай" водитель общественного транспорта наехал на девушку 1993 года рождения. С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга" пострадавшая доставлена в областной медицинский диагностический центр, где ее осмотрят врачи, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

По ее словам, пока однозначно говорить о состоянии сбитой девушки рано. Насколько серьезно на ее здоровье скажутся полученные травмы, покажет медицинское обследование.



Еще непонятно, стояла ли девушка на остановке или переходила дорогу. В областном департаменте полиции пообещали рассказать об обстоятельствах происшествия позже.

Позже стало известно, что сбивший 25-летнюю девушку сотрудник общественного транспорта Караганды будет привлечен к административной ответственности.

В отношении водителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 610 КоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью". Виновнику аварии грозит штраф в размере сорока месячных расчетных показателей (40 МРП = 96 200 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

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