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Порошенко подписал закон о прилегающей зоне Украины

Контролируемая морская территория увеличивается до 24 морских миль.

Фото : Открытые источники30 декабря 2018, 00:31

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы украинского государства, передает ТАСС.

Верховная рада Украины 6 декабря приняла законопроект "О прилежащей зоне Украины", согласно которому контролируемая морская территория расширяется на 12 морских миль - до 24. Как отметили в парламенте, документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной зоны. Кроме того, закон предоставит пограничникам расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне, а также контроля за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей там.

После принятия данного законопроекта в первом чтении 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что его нормы не могут быть применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.


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