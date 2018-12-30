15 полицейских экипажей задействовали для поимки серийных автоугонщиков в Актау

Сейчас участники автоугона находятся в управлении УВД Актау.

Инцидент произошел в ночь на 29 декабря. В задержании автоугонщиков было задействовано 15 служебных машин дорожной полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Хозяйка легкового автомобиля Lada Priora обнаружила пропажу машины спустя полтора часа, после того как припарковала ее во дворе у своих родственников около дома №36 в 6 микрорайоне. Она сразу же позвонила в полицию.

Стражам порядка, по ее словам, понадобилось 15 минут, чтобы задержать преступное трио. Автоугонщики попали в тупик у дома №13 во 2 микрорайоне и были пойманы на месте.

- Благодарю, что полиция оперативно отреагировала на мое сообщение. Такое ощущение, что был задействован весь личный состав дорожной полиции. В течение пяти минут они приехали ко мне, и 10 минут ушло на поимку автоугонщиков. Полицейские несут службу и, действительно, стоят на страже порядка и охраняют спокойствие граждан. Огромное спасибо руководству дорожной полиции, а именно, командиру первой роты батальона дорожной полиций МПС УП Актау Ерлану Отарову, который сам лично приехал на вызов. Также отдельная благодарность заместителю командира первой роты второго взвода батальона дорожной полиций МПС УП Актау Али Узакбаеву, младшему сержанту Женису Кузенбаеву и старшему сержанту Маулену Абдуалиеву, - поделилась хозяйка угнанного автомобиля.

На данный момент, как сообщили в дорожной полиции, задержанные находятся в управлении УВД Актау. Они не являются местными жителями. В отношении их проводится досудебное расследование по части 2 статьи 200 УК РК - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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