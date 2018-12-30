Улица Астана появилась в Болгарии

Улица Астана находится в центре Софии рядом с проспектом Болгария.

В честь 20-летия Астаны в столице Болгарии Софии появилась улица Астана, передает Zakon.kz cо ссылкой на МИД РК.

В церемонии приняли участие член парламентской группы "За дружбу с Казахстаном", депутат парламента Борис Янчев, заместитель мэра Софии Дончо Барбалов, мэр Софийской области Илиан Тодоров, муниципальный советник Симеон Славчев, главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов, чемпион мира - боксер Кубрат Пулев, представители МИД Болгарии, дипломатического корпуса, деловых, научных, экспертных кругов Болгарии, СМИ и казахской диаспоры.

В ходе мероприятия глава дипломатической миссии РК в Болгарии Темиртай Избастин подробно рассказал гостям об истории развития Астаны. В свою очередь, заместитель мэра Софии Барбалов отметил, что открываемая улица находится в самом красивом месте города. Также в рамках торжества воспроизводилась песня "Астана" в исполнении известного болгарского композитора и певца Орлина Горанова.

Участникам распространены CD-диски с этой песней и казахско-болгарский разговорник, разработанный дипломатической миссией РК.

Улица Астана находится в центре Софии рядом с проспектом Болгария.





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