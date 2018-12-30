Появились новые подробности жестокого избиения в Актобе

Парень поступил в больницу с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и обеих нижних конечностей

Озвучена одна из версий жесткого нападения на местного жителя группой парней в Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на Aktobetimes.kz.

24 декабря в сети появилось видео: около 10 молодых парней возле подъезда забивают неизвестного. Один из них снимает на камеру, другой пытается всех оттащить. Остальные с жестокостью наносят удары бутылками, палками, у одного в руках нож, в ход пошла даже скамейка.

Как сообщила пресс-служба ДП области, в ночь с 23 на 24 декабря, у подъезда дома №60, расположенного в 12 микрорайоне, неизвестные нанесли жителю Актобе многочисленные телесные повреждения, в том числе колото-резаные раны. В данный момент потерпевший госпитализирован в БСМП города Актобе.

- Парень поступил к нам около 3 часов ночи с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и обеих нижних конечностей, - рассказывает главный врач БСМП Сакен Капанов. - Сразу был взят в операционную, произведена обработка ран. В реанимации находился около 6 часов. Вчера, 25 декабря, подняли его в отделение, состояние стабилизировалось. Пока жизни молодого человека ничего не угрожает

По следам крови видно, что били и в подъезде, и на улице

После драки актюбинские журналисты побывали на место происшествия, запах крови и следы избиения повсюду. Подъезд отмывали три студентки, которые снимают квартиру в этом доме. По лицам видно, что напуганы.

- Я живу на третьем этаже и даже ничего не слышала, - говорит жительница дома. - Кровь на полу видела, но совсем не подумала, что такое могло произойти. Я живу здесь всего месяц, до этого все спокойно было.

Жители первого и второго этажа разговаривают через дверь. Все как один говорят, что ничего никто не слышал.

В полиции сообщили, что все подозреваемые задержаны. Из неофициальных источников стало известно, что как минимум трое из них являются студентами одного из колледжей Актобе. Проводится досудебное производство по статье "Покушение на убийство".

По неподтвержденным официальными источниками данным, в тот день за супермаркетом "Дина" в 12 микрорайоне собрались две группировки молодых людей: 10 человек из другого города и 40 местных ребят. После разборок иногородние ребята стали разбегаться, но одного из них поймали местные и начали зверски избивать.

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