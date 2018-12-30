Сколько денег тратят казахстанцы в новогодние праздники

Гипермаркеты, да и маленькие магазинчики, используя всяческие маркетинговые уловки, побуждают людей на необдуманные покупки.

В новогодние праздники покупатели тратят в полтора - два раза больше денег, чем в будни. Такую статистику приводят эксперты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Гипермаркеты, да и маленькие магазинчики, используя всяческие маркетинговые уловки, побуждают людей на необдуманные покупки. Бывает, праздничное настроение омрачают испорченные продукты или разница между ценой на прилавке и в чеке.

Бесконечные ряды, заполненные продуктами и украшенные гирляндами, продавцы в новогодних шапочках, всевозможные акции и ненавязчивая фоновая музыка. Это все те уловки, на которые идут маркетологи, чтобы покупатель потратил как можно больше денег. И, поверьте, это работает. Причем так, что приносит прибыль магазинам с каждого клиента в 2 раза больше обычного. Но бороться с этим можно, уверяют психологи.

"Любые покупки должны быть плановыми. Прежде, чем человек вышел, он должен взять не карточку, большинство расплачивается карточками. Надо взять столько денег, сколько ты хочешь потратить. Если вы идете в магазин, надо составить список того, что вы действительно хотите купить. Нужен подарок - пишите - подарок т. Гале столько-то, д. Сакену - столько-то. И откладываете, допустим, 35 тыс тенге. А если же вы решаете просто пойти что-нибудь купить, то, если на карточке есть 100 тысяч тенге, есть большая вероятность, что потратите большую сумму", - советует психолог Айбек Сидиков.

В такой суматохе, как правило, люди не смотрят на цены. Хотя стоило бы. Вот пример, когда стоимость продукта на прилавке и в чеке отличается. Казалось бы, сумма небольшая, но, если ее спишут, допустим, со 100 человек или тысячи? Недочеты встречаются и при взвешивании товара. В прошлом году один из крупнейших супермаркетов, что называется, погорел на этом. Покупатель наглядно показал, что вес колбасы на этикетке превышает натуральный. В этом году мы вновь к ним наведались. Разница, по-прежнему, есть, но незначительная. Рассказывали покупатели и об испорченных товарах, которые долго время лежали на прилавках или складах.

"Мы с мужем поехали как обычно закупаться в супермаркет. Конечно, мы купили кучу продуктов. Приехали домой. Взяли 5-6 пачек молока. Открываю одну - пропавшее, вторую - тоже и так все молоко. Через 3 дня снова туда заехали ,опять взяли молоко и оно снова было пропавшее. Ничего не делала, потому что не сохранила чеки. Сейчас я понимаю, что надо обязательно чеки сохранять, потом ничего не докажешь", - говорит астанчанка Джамиля Каримова.

За обман потребителей идет административная ответственность. Только нужно доказать, что вас действительно обманули. Для этого нужен чек или, как в случае с мужчиной из нашумевшего ролика, видеозапись. Если вина будет доказана, нарушитель, то есть магазин, обязан заплатить штраф. При повторных махинациях с весом или стоимостью товара штраф увеличится. Если нарушения станут систематическими, супермаркет и вовсе могут закрыть.

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