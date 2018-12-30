Саммит стран-гарантов Астанинского процесса состоится в январе 2019 года

Планируется, что саммит пройдет в середине месяца.

Саммит стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) планируется провести в середине января, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Планируется, что саммит пройдет в середине января, точная дата согласовывается", - сказал собеседник агентства.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов уточнил, что мероприятие состоится в первую неделю года, сообщает РИА Новости.

"Сейчас наша очередь принимать саммит стран-гарантов, то есть президентов Турции, Ирана и России. Он должен пройти примерно в первую неделю года, в начале года, это зависит от рабочего графика президентов", - сказал Богданов.

Предыдущая встреча на высшем уровне в таком формате состоялась в Тегеране 7 сентября.

11-й раунд Астанинского процесса по Сирии прошел 28-29 ноября.

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