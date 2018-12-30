Как изменится Алматы в 2019 году

В 2019 году Арбат продолжат до Сейфуллина.

Новый руководитель Управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал, как изменится облик южной столицы в следующем году, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

"На 2019 год также запланированы работы по реконструкции и модернизации улиц города. Мы запланировали это еще в позапрошлом году. Работы продолжаются. В 2019 году запланирована реконструкция на проспекте Достык от улицы Курмангазы до парка 28 Панфиловцев. Будет реконструирована часть улицы Толе би от Панфилова до Калдаякова. Реконструируют улицу Байсеитова, Жибек Жолы продолжат до Сейфуллина", - рассказал Алмасхан Ахмеджанов.

Новый главный архитектор отметил, что Алматы будет избавляться от высоких бордюров там, где ходят пешеходы.

"Бордюры останутся только на проезжей части. Где ходят пешеходы мы будем избавляться от всех возможных преград. Мы придерживаемся политики города для людей, поэтому мы должны сделать удобную для пешеходов инфраструктуру", - заявил он.

Также Алмасхан Ахмеджанов подчеркнул, что арычная сеть в городе сохранится.

"В некоторых местах, где много народа, арыки будут накрываться крышками. Но мы не можем убрать их полностью, они всегда будут существовать. Алматы без арыков - не Алматы", - сказал он.

По окраинам улицы Толе Би будут формироваться пешеходные зоны с выделением под новый вид пассажирского транспорта. На перекрестах создадут общественные пространства.

"Город должен быть для пешеходов, а не для машин. Опыт улицы Панфилова показал, что, когда человек идет пешком, все объекты предпринимательской деятельности, которые там находятся, заполнены. Там появилась жизнь", - заключил главный архитектор Алматы.

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