Самолеты президента Туркменистана скрыли от радаров

В 2018 году президентские самолеты часто совершали неафишируемые полеты в Германию.

Самолеты президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ноябре 2018 года скрыли от радаров, передает "Хроника Туркменистана".

Ранее у издания была возможность следить за перелетами двух самолетов президента Туркменистана: Боинга 737(бортовой номер EZ-A007) и Боинга 777 (EZ-A777) с помощью сайта flightradar24.

Однако информация о перелетах этих бортов не обновлялась с ноября этого года. По информации представителей сервиса, данные об этих самолетах были заблокированы.

"Обычно это происходит по заявке владельца", – рассказали в flightradar24.

Напомним, что в 2018 году президентские самолеты часто совершали неафишируемые полеты в Германию. О целях вылетов местная пресса не сообщает.

10 июня один из самолетов президента Туркменистана приземлился в аэропорту Франкфурта в 11:50 по местному времени. Пробыв там полтора часа, самолет вылетел обратно в Ашхабад.

14 июня в 7 часов утра по местному времени Боинг 737 президента Туркменистана приземлился в аэропорту Франкфурта и через 2,5 часа вылетел обратно.

26 июня президентский Боинг 737 третий раз за месяц полетел в Германию, где приземлился в Мюнхене.

14 октября самолет президента (Boeing 737) вылетел во Франкфурт-на-Майне, куда прибыл в 17:42 по местному времени. В 18:50 самолет вылетел обратно.

17 октября Боинг-737 снова вылетел в Германию. Самолет приземлился в аэропорту Франкфурта в 7:22 по местному времени и в 11 часов вылетел обратно.

Ни в один из этих дней не было официальных визитов туркменской делегации или лично президента в Европу.

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