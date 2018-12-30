Более 100 тонн растительной продукции не пропустил в страну Минсельхоз

Грузы возвращены отправителям в Российскую Федерацию, Китай и Узбекистан.

В период с 15 по 28 декабря 2018 года государственными инспекторами по карантину растений районных территориальных инспекций Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей было пресечено 99 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации, Узбекистана и Китая, передает Zakon.kz со ссылкой на Минсельхоз.

Так, при проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлены факты ввоза продукции без фитосанитарного сертификата: подсолнечника-1,8 тонн, ржи-2 тонны, отрубей пшеничных-20 тонн, рапса-22,26 тонн, пшеницы-20 тонн, пиломатериалов-69 куб м, новогодних елей-50 штук из Российской Федерации, подсолнечника – 29,3 тонны, фруктов-0,2 тонны из Китая, арахиса-0,2 тонн из Узбекистана.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Российскую Федерацию, Китай и Узбекистан, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

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