Прогноз погоды на 30 декабря: осадки, усиление ветра и гололед

На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки.

Фото : Мы - Украина

РГП "Казгидромет" сообщил о прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 30 декабря, передает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду, туман и гололед.

В Туркестанской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, туман, гололед и метель.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 20-25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду с метелью.

В Кызылординской и Мангистауской областях местами ожидается туман и гололед.

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -6°, облачно, слабый снег.

Прогноз погоды на 30 декабря.

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