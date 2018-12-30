На ряд СМИ в США была совершена хакерская атака

Типография принадлежит Los Angeles Times.

Работа крупной типографии в Лос-Анджелесе оказалась нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса, сообщает AFP. Выпуск нескольких популярных изданий приостановлен, передает "Коммерсант".

Отмечается, что перед новогодними праздниками 29 декабря не все подписчики получили печатные версии таких изданий как Los Angeles Times и и San Diego Union-Tribune. 30 декабря, возможно, также не всем подписчикам некоторых крупных изданий будут доставлены их газеты. Типография принадлежит Los Angeles Times.

На сайте издания говорится, что речь идет о "предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения". Технические специалисты занимаются ее устранением, но процесс еще продолжается.

Кроме того, нарушен выпуск газет The Wall Street Journal и New York Post, сообщает агентство. Они также печатаются в данной типографии.

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