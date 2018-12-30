Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

Магнитуда MPV 4.7.

В 848 км к юго-западу от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на СОМЭ МОН РК.

"Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 30 декабря 2018г. в 07 час 02 мин 29 сек Алматинского времени (30 декабря 2018г. в 01 час 03 мин 29 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 9.7.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 37.07° с.ш. 70.99° в.д.

Глубина 200 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 30 декабря 2018 в 07:20.

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