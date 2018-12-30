БРК-Лизинг профинансировал обновление парка грузовых вагонов

Грузовые вагоны предназначены для транспортировки жидкой и гранулированной комовой серы.

АО "БРК-Лизинг" (дочерняя компания АО "Банк развития Казахстана", входящая в структуру холдинга Байтерек) осуществляет лизинговое финансирование подвижного состава с целью содействия устойчивому развитию транспортного сектора Республики Казахстан через обеспечение потребности рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом, передает Zakon.kz.

АО "БРК-Лизинг" профинансировало закуп 100 цистерн для транспортировки жидкой серы и 200 полувагонов для транспортировки гранулированной комовой серы для казахстанской компании ТОО "Алаутранссервис" у российского производителя ООО "ТД РМ Рейл".

ТОО "Алаутранссервис" предоставляет полный спектр услуг крупным добывающим компаниям и грузоотправителям, в том числе осуществляет грузовые перевозки, обслуживание и ремонт вагонов, хранение подвижного состава, экспедирование грузовых перевозок.

Реализация мер по развитию транспортного и транзитного потенциала страны в рамках Гопрограммы "Нурлы жол" обеспечила импульс для роста спроса со стороны операторов перевозки на обновление транспортной инфраструктуры.

В целом в рамках Госпрограммы "Нурлы жол" АО "БРК-Лизинг" профинансирован ряд проектов по обновлению железнодорожного подвижного состава. Всего было поставлено 1275 грузовых вагонов отечественного производства, 88 пассажирских вагонов.

АО "БРК-Лизинг" дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", входит в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек". Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!