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Под Бишкеком умер крупнейший конь за миллион долларов

Это был самый дорогой конь в Азии. Он весил 920 килограммов, а высота в холке составляла 187 сантиметров.

Фото : Открытые источники30 декабря 2018, 11:56

Самый большой конь в республике, участвовавший в национальной игре улак тартыш, умер после соревнований, сообщил Sputnik Кыргызстан хозяин животного Алмаз Колдошев, передает Sputnik Кыргызстан.

Ранее мужчина отказался продать Барона за миллион долларов.

По словам Колдошева, жеребец умер 29 декабря примерно в 15.30 в селе Манас Чуйской области.

"Я вывел Барона на улак тартыш, а после игры мы шли с ним через толпу. Внезапно он рухнул на землю и испустил дух… Люди зачем-то вызвали молдо. Все горевали, некоторые даже плакали", — сказал Колдошев.

По словам владельца, последний раз ему предлагали продать животное два дня назад.

"Это был самый дорогой конь в Азии. Не знаю, в чем причина смерти", — добавил мужчина.

Барон был помесью английской скаковой лошади с тяжеловозом. Он весил 920 килограммов, а высота в холке составляла 187 сантиметров. Барон считался одним из лучших скакунов для улак тартыш (кок-бору, козлодрание).

Когда у Колдошева появился этот конь, он купил 14 лошадей, чтобы получить потомство. Одного жеребенка от Барона мужчина продавал за 10 тысяч долларов и уверяет, что покупатели выстраивались в очередь.

Улак тартыш (не командная игра кок-бору) — древняя игра кочевых народов, в том числе кыргызов. Раньше джигиты соревновались в силе и ловкости для того, чтобы укрепить не только боевые навыки, но и своих лошадей.


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