Казахстанский балет покорил Валенсию

В Валенсию труппа прибыла по приглашению всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго.

В одном из крупнейших городов Испании – Валенсии – нельзя достать билет на "Лебединое озеро" в исполнении балетной труппы театра "Астана Опера". Испанская публика создала ажиотаж вокруг выступлений столичного театра, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Несмотря на то, что артисты представляют здесь свое творчество впервые, их узнают на улицах и радостно реагируют на название "Астана Опера", потому что испанцы следят за онлайн-трансляциями казахстанского театра и за мировыми новостями культуры, в которых часто пишут об успехах столичной труппы.

В Испанию артисты приехали в составе более 100 человек, вместе с гримерами, костюмерами и машинистами сцены. В Валенсию труппа прибыла по приглашению всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго. Роскошные декорации к балету П. Чайковского украсили сцену Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия). Театр новый, его открыли в 2005 году. Зал на 1 400 мест быстро наполнился зрителями, которым не терпелось увидеть шедевр мировой балетной классики.

"Лебединое озеро" впервые было поставлено почти полтора столетия назад. С тех пор история любви заколдованной девушки-лебедя Одетты и принца Зигфрида привлекает внимание театралов, в первую очередь, потрясающей музыкой, а также зрелищностью массовых сцен и блистательной техничностью сольных партий. Сюжет о девушке, силой злых чар превращенной в птицу, достаточно распространен в сказочном фольклоре. В балете Чайковского принц Зигфрид выступает спасителем Одетты, но его измена, предопределенная роком, становится неотвратимой трагической виной.

29 декабря главные партии в спектакле исполнили: Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева (Одетта-Одиллия), а также лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов (принц Зигфрид), Серик Накыспеков (Шут) и Жанибек Иманкулов (Ротбарт).

Зал, стоя аплодировал столичным танцовщикам, крики "браво!" не прекращались, пока солисты не покинули сцену.

– С самых первых мгновений и до конца спектакля артисты демонстрировали виртуозное мастерство и потрясающий талант, а декорации и каждая деталь реквизита впечатляли красотой, – отметила зрительница Офелия Перес.

Гастрольный показ балета "Лебединое озеро" на сцене Дворца искусств Королевы Софии проходит с 29 декабря по 5 января 2019 года. Далее его представят в Италии с 11 по 13 января.

Художественный руководитель балетной труппы – народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Дирижеры – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев.

А пока жаркая Испания наслаждается балетом Чайковского, в праздничной новогодней Астане оперные солисты также собирают аншлаг. Столичная публика вечером 29 декабря посетила первый из трех концертов "“Астана Опера” поздравляет". За дирижерским пультом блистал его инициатор и автор программы – Заслуженный деятель Казахстана маэстро Алан Бурибаев.

Ведущие солисты предстали перед публикой в новом качестве. Впервые на сцене звучали арии и сцены из оперетт в исполнении звезд оперной сцены – Медета Чотабаева, Жаннат Бактай, Талгата Мусабаева, Жаната Шыбыкбаева, Бибигуль Жанузак и многих других. Публике представили терцет из оперетты "Летучая мышь", "За что, о, Боже мой…" И. Штрауса, септет из оперетты "Веселая вдова" Ф. Легара, дуэт Папагено и Папагены из оперы "Волшебная флейта" В.А. Моцарта и многое другое.

После завершения концерта слушатели благодарили творческий коллектив "Астана Опера" за прекрасный новогодний подарок – веселое настроение.

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