Заслуженный тренер по боксу скончался в Казахстане

14 декабря он отметил свое 79-летие.

В Актау на 80 году жизни скончался заслуженный тренер по боксу, ветеран спорта Александр Александрович Драч, передает Zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.

Сан Саныч, как очень многие называли тренера по боксу, 14 декабря отметил свое 79-летие. Сегодня, 30 декабря, его не стало. Предположительно, ему стало плохо с сердцем.

Как всегда говорили ученики Драча, достаточно произнести "Сан Саныч", и подавляющее большинство мужчин и мальчишек поймут, о ком идет речь.

Тренировать ребят Сан Саныч начал в 1971 году, когда после службы в армии приехал в Актау. За очень короткое время сумел найти подход ко всем, тренера, добившегося больших успехов, уважали все.

Воспитанники Александра Драча становились чемпионами и занимали призовые места на различных соревнованиях республиканского и международного уровня, включая чемпионат мира и Европы.

Многие из них всегда поздравляли учителя с днем рождения, даже когда он ушел на пенсию.

Сан Саныч в боксе был мастером, отдавал всего себя этому делу, считал, что у нас очень много талантливых боксеров и что перспективы у нас большие.

Но и другие виды спорта Александру Драчу были не чужды, к примеру, любил он баскетбол.

В честь Сан Саныча устраивали турниры по боксу. Вот и на будущий год, когда ему должно было исполниться 80, спортивная общественность готовила большое мероприятие.

- Ребята, вы главное ставьте перед собой цель и добивайтесь ее. А я всегда буду рядом и помогу, чем смогу. Надеюсь, что буду с вами до последних дней своей жизни, - говорил Александр Драч.

Он сдержал свое слово.

Прощание с Александром Александровичем состоится 2 января в 12 часов в спорткомплексе "Маяк" в Актау.

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