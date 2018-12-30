Сильный ветер в ВКО сорвал крыши со зданий

Жертв и пострадавших нет.

В Жарминском районе ВВКО сильный ветер повредил крыши зданий, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"30 декабря в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области в результате порывистого ветра до 18м/с произошли частичные срывы кровель в селе Капанбулак со здания средней школы им. Т. Хасенова на площади 200 кв.м., в г. Шар со здания ГУ "Управление специализированной службы охраны ВКО" на площади 140 кв.м.", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Жертв и пострадавших нет. На местах работает комиссия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!