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Сильный ветер в ВКО сорвал крыши со зданий

Жертв и пострадавших нет.

Фото : КЧС МВД РК30 декабря 2018, 15:20

В Жарминском районе ВВКО сильный ветер повредил крыши зданий, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"30 декабря в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области в результате порывистого ветра до 18м/с произошли частичные срывы кровель в селе Капанбулак со здания средней школы им. Т. Хасенова на площади 200 кв.м., в г. Шар со здания ГУ "Управление специализированной службы охраны ВКО" на площади 140 кв.м.", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Жертв и пострадавших нет. На местах работает комиссия.


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