Стали известны дата и место следующего боя казахстанской "GGG среди женщин"

На ринг она вернется 26 января в рамках вечера бокса в Тихуане.

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (4-1-1, 1 КО) определилась с датой и местом своего следующего поединка на профессиональном ринге, передает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщила сама Сатыбалдинова, на ринг она вернется 26 января в рамках вечера бокса в Тихуане (Мексика). Также отечественная спортсменка представила афишу данного события.

Напомним, Аида Сатыбалдинова провела в профи шесть боев. После поражения нокаутом в июле американке Селене Барриос (5-0, 2 КО), 31-летняя казахстанка сумела одержать первую досрочную победу в профессиональной карьере: 29 сентября она победила техническим нокаутом во втором раунде мексиканку Веронику Вальтьерру (0-2).





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!