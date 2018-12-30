Рисунки на листьях принесли казахстанцу контракт с Nickelodeon

Он художник- самоучка, творчеством начал заниматься около 5 лет назад.

Казахстанский художник Канат Нуртазин рассказал о своем необычном хобби и сотрудничестве с американским детским телевизионным каналом Nickelodeon, передает МИА "Казинформ".

- Канат, расскажите про свое увлечение, и как к вам пришла идея делать подобные работы из листьев?

- Я художник- самоучка, творчеством начал заниматься около 5 лет назад. Тогда я делал вырезки из картона, и однажды решил попробовать вырезать на листьях. Позже я рисовал разными материалами и методами. Рисовал песком, кетчупом, кофе, шоколадом, гвоздями и нитками. И решил превратить это хобби в свой маленький проект под названием - 100 методов рисования. Теперь моя цель освоить как можно больше методов рисования.

- Как так получилось, что ваши работы были замечены небезызвестной компанией Nickelodeon?

- Мои работы часто репостят зарубежные аккаунты в инстаграме, пару раз писали в зарубежных газетах и журналах. И вот в августе мне написали с официального аккаунта Никелодеон с предложением о сотрудничестве.

- Вы указали в Инстаграм, что с августа у вас был контракт с вышеназванной компанией? Сейчас вы продолжаете работать с ними?

- Нет, это был разовый контракт, просто по условиям контракта я не мог выставлять у себя эти фото и разглашать о сотрудничестве. Но если будут предложения, то с радостью поработаю. Работать с ними было очень легко.

- Что вы испытываете, зная, что ваши работы украшают офисы компании в Нью-Йорке?

- Радость и гордость за то, что если не здесь, то где-то ценят мои работы.

- Было ли у вас подобное сотрудничество с казахстанским компаниями?

- Были пару просьб сделать в таком стиле работы для Самрук-Энерго и офиса ЕС, но как таковым сотрудничеством это не назвать.

- С какими компаниями вы бы хотели поработать в перспективе и почему?

- Будучи киноманом и любителем кинокомиксов, у меня есть целый список компаний, для которых я бы с радостью сделал такие работы - это Marvel, DC, Pixar, Disney, Fox studio.

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