После рейда в Алматы изъяли 120 килограммов пиротехники

Профилактика проводится в целях предупреждения несчастных случаев.

В Алматы после рейда были изъяты пиротехнические изделия, общий вес составил 120 килограммов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Рейды проводятся в целях профилактики и предупреждения пожаров, а также исключения трагических случаев в преддверии предстоящих новогодних праздников.

Сотрудники ОЧС Ауэзовского района совместно с УП Ауэзовского района проверили торговые точки на рынках Сары-Арка, Тигрохауд, Арыстан и ТД Grand Park. В ходе проведения рейда была обнаружена несанкционированная торговая точка по продаже пиротехнических изделий, в результате 120 кг были изъяты сотрудниками УП Ауэзовского района. Кроме того, было составлено 20 протоколов об административном правонарушении.

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