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Фируза Шарипова планирует нокаутировать Аманду Нуньес

Спортсмена следующий поединок должна провести весной 2019 года против чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем из Финляндии.

Фото : из открытых источников30 декабря 2018, 16:10

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу в двух весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана бросила вызов чемпионке UFC в двух дивизионах бразильянке Аманде Нуньес, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Казахстанская спортсменка видит реальную возможность провести бой с чемпионкой UFC.

"Рой Джонс-младший - хороший друг президента UFC Даны Уайта. В данный момент мы сотрудничаем с командой Роя Джонса, и я буду просить, чтобы они помогли нам организовать поединок с чемпионкой UFC в двух весах Амандой Нуньес. Я хочу нокаутировать ее. Поздравляю Аманду с победой над Кристиной Жустино. Она показала прекрасную технику бокса и завершила схватку досрочно чистым нокаутом. Я очень ждала этого боя, так как хотела встретиться с победительницей. Сейчас я буду просить свою команду, чтобы они в 2019 году организовали этот бой. Учитывая навыки Нуньес, он должен получиться интересным. Я думаю, он может пройти после моей встречи с Евой Вальстрем", - сказала Фируза Шарипова.

30 декабря бразильянка Аманда Нуньес (17-4) стала первой в истории UFC чемпионкой в двух весовых категориях, победив соотечественницу Кристиану Жустино (20-2) в соглавном поединке турнира UFC 232 в Инглвуде.

Фируза Шарипова следующий поединок должна провести весной 2019 года против чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем из Финляндии. Он станет объединительным, а его победительница будет считаться лучшей в мире во втором полулегком весе.


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