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Китайский модуль "Чанъэ-4" готовится к посадке на темной стороне Луны

КНР запустила "Чанъэ-4" 8 декабря.

Фото : © roscosmos.ru30 декабря 2018, 16:23

Аппарат "Чанъэ-4", запущенный для изучения обратной стороны Луны, готовится к мягкой посадке. Об этом информирует Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает Росбалт.

"Зонд успешно вышел на эллиптическую лунную орбиту", — отмечается в сообщении.

КНР запустила "Чанъэ-4" 8 декабря. Это первая миссия такого рода в истории человечества. Ожидается, что данные о темной стороне Луны на Землю передаст луноход.


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