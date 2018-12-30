В Сербии начались массовые протесты против президента
Граждане обвинили Вучича в коррупции и в контроле над средствами массовой информации.
Фото : © Николая Ульянова30 декабря 2018, 16:24
В Белграде состоялись многотысячные демонстрации против президента Сербии Александра Вучича, передает Росбалт со ссылкой на "Рейтерс".
Граждане обвинили своего лидера в коррупции и в контроле над средствами массовой информации.
Протест связан с покушением на убийство оппозиционного политика Борко Стефановича. Его избили в конце ноября. По словам оппозиционеров, до этого Стефановича раскриковал Вучич, что нападавшие приняли как руководство к действию.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952478-a5e98a92d7f8ffad515b63544002e6b7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...