В Сербии начались массовые протесты против президента

Граждане обвинили Вучича в коррупции и в контроле над средствами массовой информации.

В Белграде состоялись многотысячные демонстрации против президента Сербии Александра Вучича, передает Росбалт со ссылкой на "Рейтерс".

Граждане обвинили своего лидера в коррупции и в контроле над средствами массовой информации.

Протест связан с покушением на убийство оппозиционного политика Борко Стефановича. Его избили в конце ноября. По словам оппозиционеров, до этого Стефановича раскриковал Вучич, что нападавшие приняли как руководство к действию.

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