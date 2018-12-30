В России стремительно заканчиваются запасы нефти - СМИ

Текущие уровни нефтедобычи в стране "недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений", и до критической точки остается около семи лет.

Старые, еще советские месторождения стремительно истощаются, а новых залежей с легкой и дешевой для извлечения нефтью обнаружить не удается, пишет Finanz.Ru.

Агентство ссылается на проект "Стратегии минерально сырьевой базы до 2035 года", который ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Согласно документу, текущие уровни нефтедобычи в стране "недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений", и до критической точки остается около семи лет.

Так, отмечает Finanz.Ru, с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой, а уже к 2035 году, согласно оценке Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически вдвое: с сегодняшних 11,4 млн баррелей в день до 6,3 млн баррелей в день.

Ранее, в сентябре, глава Минэнерго Александр Новак предупреждал, что без стимулирования нефтяной отрасли добыча "черного золота" может упасть на 44% к 2035 году. Он также отметил, что налоговые поступления от нефтяной отрасли могут сократиться на 3,3 трлн рублей в год без дополнительного стимулирования добычи в стране.

А наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман, как отмечает Bloomberg, заявлял, что Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к середине 2030-х годов. Он добавил, что Эр-Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.

Согласно стратегии Минприроды, чтобы остаться в большой нефтяной игре, необходимо разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Так, на сланец или глубоководные проекты на арктическом шельфе, по данным Роснедр, приходится две трети всей оставшейся нефти в стране.

Эксперты, однако, замечают, что проблема — в рентабельности. По словам партнера RusEnergy Михаила Крутихина, себестоимость такой добычи от $70 долларов на суше до $150 долларов за баррель в Арктике. Кроме того, отметил он, нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями Запада.

Директор энергетического центра "Сколково" Татьяна Митрова полагает, что поддержать добычу можно было бы за счет традиционных месторождений с применением интенсификации, путем разработки нетрадиционных запасов нефти на суше или за счет разработки морских месторождений на арктическом шельфе. Однако, подчеркнула она, собственных технологий и оборудования для таких работ у российских компаний практически нет.

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