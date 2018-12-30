Не все страны ЕС готовы к "жесткому" варианту Brexit - Еврокомиссия

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем не исключила, что первое время после выхода Великобритании из сообщества "может царить хаос".

Ряд стран ЕС начали подготовку к "жесткому" Brexit, но не все действительно готовы к такому варианту развития событий. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA, передает ТАСС.

"Некоторые страны начали подготовку к такому сценарию, но не все действительно хорошо готовы", - сказала она. По мнению Мальмстрем, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения "все было бы разорвано". "Великобритания стала бы третьим государством, и мы вели бы торговлю на основе правил ВТО, - отметила еврокомиссар. - Разумеется, мы начали бы переговоры о торговом соглашении, но на это потребовалось бы время".

"Таким образом, если британцы введут с первого же дня контроль, мы сделаем то же самое", - сказала она, отметив, что вначале может царить хаос. "Лучшим вариантом был бы упорядоченный выход", - подчеркнула Мальмстрем.

ЕС и Великобритания утвердили сделку по условиям Brexit в конце ноября, однако большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. Дебаты по соглашению о Brexit возобновятся в британском парламенте 9 января, после чего парламентарии проголосуют "за" или "против" этого документа. В июне 2016 года противники евроинтеграции одержали победу на референдуме по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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