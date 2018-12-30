В ВКО вручили грамоту области и звание "Человек года"

Два человека спасли четверых.

Звание "Человек года" и Грамоту Восточно-Казахстанской области получили Сергей Колосов и Талгат Серикпаев, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Напомним, весной село Малеевск Зыряновского района затопила вышедшая из берегов Бухтарма. В эпицентре событий оказалась заместитель акима Зыряновского района Жанна Аскарова, которая вместе со своими коллегами объезжала дома сельчан. В составе районного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации она отвечала за вопросы оповещения населения о возможной угрозе подтопления паводковыми водами и необходимых действиях в случае ЧС, организовывала работу пунктов эвакуации, размещение в них жителей, временно покинувших дома из-за угрозы подтопления.

В вечернее время 31 марта при получении информации о повышении уровня воды в реках, не предполагая об угрозе жизни, Жанна Аскарова по собственной инициативе выехала на машине "Нива" в с.Малеевск, призывая жителей покинуть свои дома в целях безопасности. Ей удалось убедить жильцов и отправить на эвакуационный пункт около 200 человек. Ночью автомашина, на которой Ж.Аскарова возвращалась после объезда села вместе со специалистом акимата Малеевского сельского округа Натальей Зайцевой и завучем сельской школы Айгуль Жекеневой, водителем Александром Хабаровым попала под сильный селевой поток. Салон машины наполовину наполнился ледяной водой. Шансов на спасение практически не было.

По счастливой случайности вблизи оказалась машина "Урал", в которой находились Сергей Колосов (за рулем) и Талгат Серикпаев. Приняв световой сигнал бедствия, машина проехала в опасную зону и Талгат, выбив лобовое стекло Нивы, вытащил всех четверых пассажиров из затонувшего автомобиля.

После того, как заложники стихии были спасены, а автомобиль унесло бурным потоком, Ж.Аскарова продолжила до раннего утра координировать работу по эвакуации и размещению жителей из пострадавших домов.

Действия Сергея Колосова и Талгата Серикпаева в зоне чрезвычайной ситуации являются примером самоотверженности и мужества, четких слаженных действий на пределе возможного. Рискуя собственной жизнью, они спасли четверых земляков.

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