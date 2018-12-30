Автокран перевернулся в Мангистау
В интернете распространяют фотографии с места происшествия.
Фото : пользователя Лада.kz30 декабря 2018, 18:16
Фотографии перевернувшегося автокрана распространяют в WhatsApp. Снимки прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".
По некоторым данным, действия происходили на производственной территории ТОО "Ерсай".
Как заявили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, на предприятии проводились учения. Пострадавших нет.
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