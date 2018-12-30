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Ученые выявили главную причину переедания

В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которых разделили на две группы.

Фото : © Pixabay/Pexels30 декабря 2018, 18:28

Группа ученых из Института исследования метаболизма имени Макса Планка наконец смогла объяснить причину переедания у людей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell Metabolism, передает Лайф.

В эксперименте приняли участие 12 добровольцев, которых разделили на две группы. Одну кормили сладким молочным коктейлем, а вторую — безвкусной смесью. После приема пищи испытуемые обязательно проходили по два вида томографии.

Во время еды выброс дофамина — гормона, отвечающего за чувство насыщения — происходит дважды: первый случается во время пережевывания пищи и влияет на желание поесть еще, а второй — когда еда начинает перевариваться, и отвечает за чувство насыщения.

Как оказалось, если человеку нравится то, что он ест, то первая фаза выброса дофамина протекает значительно ярче второй и подавляет ее. Соответственно, чувство насыщения приходит значительно позже из-за сильного желания поесть еще вкусной еды.

По мнению ученых, именно двойной механизм выработки дофамина и может привести к перееданию, а впоследствии и к ожирению. Поэтому они советуют не забывать о мере во время трапезы.


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