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Где встретит Новый год Порошенко

В прошлом году на Украине разразился скандал из-за того, что Порошенко на новогодние праздники отдыхал на Мальдивских островах.

Фото : © РИА Новости30 декабря 2018, 19:22

Президент Украины Петр Порошенко встретит новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области, передает РИА Новости

В преддверии президентских выборов украинский лидер решил отказаться от традиционного отдыха на Мальдивских островах, пишет издание. Вместо этого Порошенко с семьей отпразднует Новый год в особняке "Синегора" в Прикарпатье.

Отмечается, что бывший президент Украины Виктор Янукович любил встречать Новый год именно в этой резиденции.

По информации портала, президентская дача площадью около 10,9 тысячи гектаров расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. На ее территории находятся ресторан, канатная дорога, питомник с животными, пруд и часовня.

В прошлом году на Украине разразился скандал из-за того, что Порошенко на новогодние праздники отдыхал на Мальдивских островах. Там он якобы находился под именем Mr. Petro Incognito.

По данным журналистов, поездка обошлась главе государства по меньшей мере в полмиллиона долларов. После официального запроса в администрации президента подтвердили факт новогоднего отпуска Порошенко на Мальдивах, но детали уточнять не стали.


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