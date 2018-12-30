Казахстанец отправился на хадж в Мекку на велосипеде

Алматинец поехал через Шымкент.

Житель Алматы решил совершить хадж в Мекку на велосипеде. Свой маршрут Талгат Жумабеков построил заранее. Выехать решил из Туркестана, далее через Шымкент в Мекку. Поедет паломник в святыню мусульман на велосипеде, с собой взял все необходимые принадлежности и немного денег, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

"Примерно я буду в Мекке уже в феврале, надеюсь где-то в конце доеду. Это не первая моя поездка на велосипеде, побывал в Европе, много где. Ничего собственно не боюсь, полагаюсь на Всевышнего, а на кого больше? Начал свой путь из Туркестана. По приезду обязательно сделаю дуа (молитву) за мир в нашей стране", — сказал Талгат Жумабеков.

По дороге в Мекку паломник заедет в Ташкент и в другие столицы стран, через которые будет пролегать маршрут. Ночевать мужчина планирует в теплой палатке, либо, при сильной необходимости, в гостинице. Как сказал паломник, в дороге ему часто помогают водители и местные жители населенных пунктов, которые он проезжает.

"Как таковых, значительных, подготовок не было, единственная проблема была с визой — пешим ходом в Мекку добраться сложнее. Летать да, но вот пешком сложно. Но, в МИДе сейчас мне помогают, надеюсь все будет хорошо. Связь у меня есть, зарядных устройств много", — рассказал Талгат Жумабеков.

Талгат путешествует не в первый раз, ранее мужчина побывал в Европе, проехал большую часть России. Это уже второй его хадж в Мекку.

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