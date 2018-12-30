В столкновениях в Бангладеш погибли 17 человек

Граждане страны выбирали депутатов в федеральный парламент и региональные законодательные органы республики.

Число погибших в результате столкновений в Бангладеш, где в воскресенье прошли всеобщие парламентские выборы, возросло до 17, не менее 64 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Daily Star.

Столкновения между сторонниками различных политических течений произошли в городах Комилла, Читтагонг, Раджшахи, Динаджпур, Рангамати, Кхулна, Богра, Ноакхали, Нарсингди и Газипур.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (08.00 аст) и завершили свою работу в 16.00. Граждане страны выбирали депутатов в федеральный парламент и региональные законодательные органы республики.

Глава избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа охарактеризовал прошедшее голосование как "довольно мирное", но все же обратил внимание на ряд "спорадических насильственных инцидентов", которые имели место в течение дня. Ожидается, что первые итоги выборов станут известны уже спустя несколько часов, а окончательные результаты будут объявлены на следующий день.

Безопасность по стране в день голосования обеспечивали свыше 600 тысяч правоохранителей. Кроме того, власти Бангладеш до конца проведения выборов отключили скоростной мобильный интернет, чтобы пресечь саботаж избирательного процесса и возможные провокации на политической почве. Бенгальская администрация также не исключала возможности блокировки доступа граждан к социальным сетям, "если этого потребует обстановка".

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