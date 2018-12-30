В Актау один водитель напал на другого

Инцидент сняли на видео.

В Актау на видео попал инцидент, при котором один водитель избил другого. По данным очевидцев, конфликт произошел днем 30 декабря, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Как стало известно, мужчина за рулем ГАЗ-53 задел Toyota Camry. Водитель пострадавшей иномарки начал выражаться нецензурной бранью и ударил противника головой. Водитель грузовика упал на землю. По кадрам ролика видно, что у него началось кровотечение.

Очевидцы происходящего возмутились действиями нападавшего. На видео слышно, как водитель Toyota Camry заявляет, что должен был продать автомобиль через два часа.

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