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Звезда "Уральских пельменей" рассказала о распаде коллектива

По словам актрисы, в сложившейся ситуации ей легче отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то.

Фото : Екатерина Чеснокова / РИА Новости30 декабря 2018, 20:51

Участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала, что творческий коллектив редко собирается в полном составе. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.

"Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав "Уральских пельменей" — в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую. Меня нет ни там, ни там", — сообщила она.

По словам актрисы, в сложившейся ситуации ей легче отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то.

"Уральские пельмени" — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга, выпускающее одноименное шоу на канале СТС и занимающееся другими проектами. Костяк проекта составляют бывшие члены команды КВН "Уральские пельмени".


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