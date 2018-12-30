Названы лучшие сериалы 2018 года
На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга".
Популярный киноагрегатор Metacritic составил свой топ лучших сериалов года.
На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга". Далее следуют "Барри" и "Убивая Еву".
Полностью список выглядит следующим образом:
1. "Моя гениальная подруга".
2. "Барри".
3. "Убивая Еву".
4. "В свободном улете".
5. "Возвращение домой".
6. "Соболезную вашей утрате".
7. "Конец ***го мира".
8. "Нарко: Мексика".
9. "Телохранитель".
10. "Черная молния".
11. "Навеки Салли".
12. "Делая это".
13. "Вечность".
14. "Решала".
15. "Поза".
16. "Монстры корпорации".
17. "Коннеры".
18. "Так близко".
19. "Жизнь".
20. "Ты".
Лучшими сериалами-продленками ресурс назвал следующие: "Атланта", "Американцы", "Большой рот", "Уважаемые белые люди", "Лучше звоните Солу", "Рассказ служанки", "Двойка", "Легион", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел".
Источник: РГ
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