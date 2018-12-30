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Названы лучшие сериалы 2018 года

На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга".

Фото : kinopoisk.ru30 декабря 2018, 21:05

Популярный киноагрегатор Metacritic составил свой топ лучших сериалов года.

На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга". Далее следуют "Барри" и "Убивая Еву".

Полностью список выглядит следующим образом:

1. "Моя гениальная подруга".

2. "Барри".

3. "Убивая Еву".

4. "В свободном улете".

5. "Возвращение домой".

6. "Соболезную вашей утрате".

7. "Конец ***го мира".

8. "Нарко: Мексика".

9. "Телохранитель".

10. "Черная молния".

11. "Навеки Салли".

12. "Делая это".

13. "Вечность".

14. "Решала".

15. "Поза".

16. "Монстры корпорации".

17. "Коннеры".

18. "Так близко".

19. "Жизнь".

20. "Ты".

Лучшими сериалами-продленками ресурс назвал следующие: "Атланта", "Американцы", "Большой рот", "Уважаемые белые люди", "Лучше звоните Солу", "Рассказ служанки", "Двойка", "Легион", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел".

Источник: РГ


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