Названы лучшие сериалы 2018 года

На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга".

Фото : kinopoisk.ru

Популярный киноагрегатор Metacritic составил свой топ лучших сериалов года. На первом месте в этом рейтинге оказался сериал "Моя гениальная подруга". Далее следуют "Барри" и "Убивая Еву". Полностью список выглядит следующим образом: 1. "Моя гениальная подруга". 2. "Барри". 3. "Убивая Еву". 4. "В свободном улете". 5. "Возвращение домой". 6. "Соболезную вашей утрате". 7. "Конец ***го мира". 8. "Нарко: Мексика". 9. "Телохранитель". 10. "Черная молния". 11. "Навеки Салли". 12. "Делая это". 13. "Вечность". 14. "Решала". 15. "Поза". 16. "Монстры корпорации". 17. "Коннеры". 18. "Так близко". 19. "Жизнь". 20. "Ты". Лучшими сериалами-продленками ресурс назвал следующие: "Атланта", "Американцы", "Большой рот", "Уважаемые белые люди", "Лучше звоните Солу", "Рассказ служанки", "Двойка", "Легион", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел". Источник: РГ

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