Риск инсульта повышается при отсутствии ежедневного завтрака
Высокое давление по утрам — большая опасность для мозга.
Ученые из Японии выяснили причины, которые могут повысить риск геморрагического инсульта. Одной из них является отказ человека от ежедневного завтрака минимум 5 раз в неделю.
Исследователи из Университета в городе Осака сделали вывод о том, что нежелание принятия пищи по утрам способствует развитию рака на 36%. Специалисты проанализировали данные, собираемые в течение 25 лет. Они ежедневно наблюдали за состоянием практически 83 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет.
По мнению ученых, отсутствие завтрака может повысить давление, вызвав кровоизлияние в мозг. Высокое давление по утрам — большая опасность для мозга.
Завтрак считается главным приемом пищи в сутки. Его важность в ежедневном рационе человека не раз отмечали и исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке. По их утверждению, отказ от завтрака повышает риск инфаркта и развития диабета.
Источник: Правда.ру
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